Odbory hrozí podáním stížnosti inspekci práce na vládu pro porušování zákoníku práce

Odboroví předáci znovu zkritizovali vládní úsporný balíček. Hrozí podáním stížnosti inspekci práce na vládu pro porušování zákoníku práce. Stěžují si, že s nimi kabinet nevede sociální dialog a nejedná o zamýšlených úsporách a snížení platových tarifů. Řekl to předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Co nás napadlo okamžitě, tak dáme návrh a podání Státnímu úřadu inspekce práce pro porušení zákoníku práce ze strany vlády. To nám ale připadá, že je to už absurdní. To nemá s normálním způsobem komunikace nic společného. Vláda by měla podle zákoníku práce jednat se zástupci zaměstnanců ve veřejné správě. Nedělá to...,“ uvedl. Odboráři se podle Středuly chtějí obrátit na inspekci v případě, že vláda adekvátně nezareaguje. Jednání odborářů s premiérem a ministry by se podle něj mělo uskutečnit příští úterý. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se sociální dialog nevede pod nátlakovými akcemi, odbory ale mají právo stížnosti inspekci podávat.

Odbory si dlouhodobě stěžují na to, že s nimi kabinet o svých záměrech, které se dotýkají zaměstnanců, předem nejedná. Návrhy z vládního balíčku k ozdravení financí kritizují, a to hlavně změny DPH, obnovení nemocenských odvodů pro zaměstnance či zrušení daňové slevy u zaměstnaneckých benefitů. Poukazují na to, že na připomínky k šesti desítkám novel bylo pět pracovních dní.