Odbory kritizují vládu, že dosud nerozhodla o navýšení minimální mzdy

Odbory kritizují vládu za to, že dosud nerozhodla o navýšení minimální mzdy pro příští rok. Nesouhlasí ani s vládou navrhovaným růstem nejnižšího výdělku o 1100 korun na 17.300 korun, dál požadují přidání o 2000 korun. Jsou také proti plánu nezvedat šest z osmi stupňů zaručené mzdy. Stanovisko Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) přestavili odboráři na tiskové konferenci. Zaměstnavatelé by naopak navyšovali minimální mzdu méně, vítají také oddělení nejnižšího a zaručených výdělků. "Požadovali jsme navýšení o 2000 korun. Částečně by to kompenzovalo náklady, které lidé mají... Trápí nás nejen časový horizont a rozhodování na konci roku, kdy ani zaměstnavatelé, ani zaměstnanci nevědí, jaká bude minimální mzda v roce 2023," řekl Jiří Vaňásek z ČMKOS. O růstu minimální mzdy debatovala letos několikrát tripartita. Na částce se neshodla