Odbory nevidí důvod ke zrušení stávkové pohotovosti

Českomoravská konfederace odborových svazů nevidí důvod ke zrušení stávkové pohotovosti. Řekl to předseda Josef Středula s odkazem na to, že vláda ve středu odsouhlasila konsolidační balíček beze změn, které odbory požadovaly. Podle odborářů úsporná opatření dolehnou především na firmy a zaměstnance. I proto budou podle Středuly dál jednat s poslanci opozice i koalice. Chtějí jejich prostřednictvím prosadit změny ve sněmovně. "Jsme připraveni k dialogu, který povede ke konsensu," dodal. "Končí týden protestních akcí. Nyní se soustředíme na to, abychom změnili názor Poslanecké sněmovny. Jsme připraveni předložit pozměňovací návrhy poslancům, ať opozičním nebo koaličním. Dosavadní pokrok v čemkoliv, co se týkalo balíčku, není žádný," uvedl Středula. Odboráři mají podle něj společný názor, že balíček není v pořádku. "Myslíme si, že vláda dělá velké spousty chyb, které jsou v miliardách korun," podotkl. Změny ve veřejných financích jsou podle něj třeba, ale ne na úkor zaměstnanců. Změny se podle něj dají reálně udělat například ve zrušení návrhu na zrušení daňového zvýhodnění benefitů, ve zrušení některých opatření u daně z přidané hodnoty, řešit se dají i některé daňové změny, jako třeba v případě daňové uznatelnosti odborových příspěvků.

Vláda konsolidační balíček schválila ve středu večer jen s drobnými úpravami. Na věcnější změny má podle členů kabinetu dojít až ve Sněmovně. Ta se má balíkem úspor začít zabývat příští měsíc.