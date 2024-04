Odbory odmítají zavedení možnosti regulovat růst počtu učitelů ve školách

Odbory nesouhlasí se zavedením možnosti regulovat vládním nařízením růst počtu učitelů v daných základních či středních školách, jak v novele školského zákona navrhuje ministerstvo školství. Proti je i Unie zaměstnavatelských svazů nebo například Sdružení místních samospráv. Vyplývá to z připomínek v elektronické knihovně vlády. Návrh má také zavést systémová pravidla pro fungování školních psychologů či speciálních pedagogů v běžných základních školách. Některé kraje, odbory nebo například zmocněnkyně vlády pro lidská práva chtějí, aby pravidla platila i pro střední, případně mateřské školy. Vláda by podle návrhu mohla v případě potřeby vládním nařízením pro kalendářní rok, či roky, stanovit stejný počet hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu v dané škole jako při rozpisu peněz v roce předcházejícím. Pokud ve škole například neporoste počet dětí, nemohla by v daném roce zaměstnat více učitelů, uvedl po středečním jednání vlády ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Počet učitelů ve škole by se podle něj nezměnil, nejednalo by se o snižování. Podle odborů nemůže být počet dětí jediným a rozhodujícím kritériem pro určování potřeby peněz a personálu. "Školství takovou legislativní úpravou ztrácí předvídatelnost a jistotu podmínek, v nichž má působit, rozvíjet a zlepšovat se," uvedly v připomínkách odbory.