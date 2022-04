Odbory odvolají stávkovou pohotovost, až vláda určí termín jednání o platech

Odbory jsou připraveny odvolat stávkovou pohotovost v úřadech práce hned poté, co vláda stanoví termín a zahájí s nimi jednání o růstu platů ve veřejném sektoru. Po jednání s ministrem práce Marianem Jurečkou to ČTK řekl předseda podnikového výboru odborových organizací při úřadu práce Jan Dudek. Podle Jurečky by koalice mohla datum určit příští týden, vyjednávání by pak mohlo začít v květnu. Odbory se chystají stávkovou pohotovost v úřadech práce vyhlásit 1. května. Stěžují si na přetížení úředníků a zmrazení platů, požadují jednání o zvýšení výdělků.

Odborové centrály poukazují na to, že v Česku je dvouciferná inflace. Spotřebitelské ceny meziročně v březnu vzrostly o 12,7 procenta. Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly zátěž nesmějí nést jen zaměstnanci. Podle odborů byl loni v úřadech práce průměrný plat na služební místo ve srovnání s ministerstvy a ostatními úřady nejnižší a mladí nastupují za 18.000 či 19.000 korun hrubého měsíčně.