Odbory svolávají do Prahy na září shromáždění, sdělí požadavky proti drahotě

Odbory svolávají na 5. září do Prahy shromáždění, na kterém chtějí zveřejnit své požadavky proti zdražování a připravit se na svůj další postup. Dorazit by mohlo 1500 až 2000 odborářů. Novinářům to po dnešním jednání předáků Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) řekl její předseda Josef Středula. Odbory svou akci označují za "manifestační mítink". ČMKOS jako největší odborová centrála ji pořádá vždy v září. Zástupci zaměstnanců na ní mobilizují své síly před začátkem vyjednávání o mzdách. Poprvé se konala v roce 2015.

O opatření proti inflaci požádaly vládu minulý týden čtyři odborové svazy. Zmiňovaly regulaci cen energií a pohonných hmot i o kroky proti zdražování potravin a znehodnocování výdělků a úspor. Vyjednávání odborářů s vládou o platech ve veřejném sektoru začnou 25. května. Předáci chtějí prosadit přidání ještě letos. ČMKOS požaduje také navýšení minimální mzdy od 2000 korun na 18.200 korun od července.