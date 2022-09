Odbory svolávají na 8. října do Prahy demonstraci kvůli drahotě

Odboráři Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) svolávají na 8. října do Prahy na Václavské náměstí demonstraci kvůli nynější situaci. Vyzvali vládu, aby přijala opatření proti zdražování a propadu životní úrovně v Česku. Představitelé svazů to řekli dnes na odborářském shromáždění proti chudobě. Do pražského Fora Karlín dorazila asi tisícovka odborářů z celé republiky. ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s asi 270.000 členů. Odboráři svou říjnovou akci nazvali "Pět minut po dvanácté".

"Po dlouhé diskusi jsme se dohodli svolat demonstraci. Jedním z důvodů je nečinnost vlády. Vláda má příležitost do toho dne (8. října) činit kroky. Bohužel zatím nemáme příliš důvod věřit, že to zvládne. Jsme nespokojeni, rozzlobeni, odhodláni bojovat za lepší Českou republiku. Vláda má dostatek času, aby konala," řekl předák ČMKOS Josef Středula, který nyní sbírá podpisy pro svou kandidaturu na prezidenta.

Odbory dál požadují zvýšení minimální mzdy o 2000 na 18.200 Kč ještě letos. O růstu mezd budou odboráři vyjednávat podle situace firem. Nnavrhují v krizi snížení DPH na vybrané zboží, stropování cen, růst dávek a zavedení podpory firem jako v epidemii.