Odbory: V Česku bude v nejbližších několika letech chybět až 12 tisíc zdravotních sester

V příštích 6 letech bude v Česku chybět až 12 tisíc zdravotních sester. Upozornil na to Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. Podle něj bude chybět až 15 procent sester současného stavu. V Česku jich aktuálně pracuje asi 80 tisíc. Pro udržení sester by podle Svazu bylo potřeba zvýšit základní mzdy a benefity a podobně jako u lékařů zvětšit kapacity na zdravotnických školách. Odboráři zároveň upozornili, že vedle sester bude brzy zřejmě chybět až 11 tisíc zdravotníků, kterým je teď nad 60 let a půjdou do penze.