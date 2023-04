Odbory žádají kvůli inflaci růst výdělků v sociálních službách o pět procent

Odbory žádají kvůli vysoké inflaci pro pracovníky sociálních služeb ještě letos navýšení platů. Požadují přidání pěti procent do tarifů, tedy do základu výdělku. Chtějí o tom jednat s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) i s premiérem Petrem Fialou (ODS). Novinářům to dnes řekla předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

"Budeme chtít, aby zaměstnanci, kteří se starají o druhé, nemuseli brát sociální dávky... Jsou to jedni z nejhůře odměňovaných pracovníků. Průměrná nabídka pro pečovatele na různých webech je kolem 26.000 korun hrubého," uvedla Žitníková. Podotkla, že zatímco mnoha zdravotníkům se výdělek letos zvedl díky odměňování, zaměstnanci v sociálních službách víc peněz v odměnách nedostávají.