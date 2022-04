Odbory žádají mimořádné zvýšení platů a minimální mzdy kvůli vysoké inflaci

Odbory žádají pro letošek mimořádné zvýšení platů a minimální mzdy kvůli rychlému zdražování.O přidání chtějí s vládou začít jednat co nejdříve. Na tiskové konferenci po jednání tripartity to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) kabinet možná opatření ke zmírnění dopadů inflace zváží, k plošným krokům ale přistupovat nechce. Minimální mzda se zvýšila od ledna o 1000 korun na 16.200 korun. S ní rostly i zaručené mzdy, které se podle odbornosti, složitosti a odpovědnosti práce pohybují do dvojnásobku nejnižšího výdělku, tedy do 32.400 korun. Platy ve veřejném sektoru se od ledna zvedly policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb o 700 korun do tarifu. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Úředníkům, pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím se plat pro letošek zmrazil. Podle informačního systému o průměrném výdělku měla veřejná sféra na konci loňska 723.100 zaměstnanců. Inflace v březnu meziročně vzrostla o 12,7 procenta.