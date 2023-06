Odsouzená dezinformátorka obviňuje soudkyni z porušení práva na spravedlivý proces

Odsouzená dezinformátorka Jana Peterková vyzvala ministra spravedlnosti, předsedkyni pražského městského soudu a Českou advokátní komoru k zahájení kárného řízení se soudkyní a advokátem z jejího trestního procesu, sdělila dnes ČTK. Soudkyně Věra Trojanová a advokát David Lejček porušili podle názoru Peterkové její právo na spravedlivý proces, když po nepokojích u soudu rozhodli za zavřenými dveřmi.

Soudní jednání předcházel incident, při němž se dav příznivců Peterkové pokusil protlačit do zaplněné jednací síně, skandoval "gestapo" a vyrazil dveře. Soudci z místa odešli a zasedání později pokračovalo na jiném místě bez přítomnosti veřejnosti. Peterková soudkyni vyčítá, že jednací síň opustila beze slova, aniž by přerušila nebo ukončila jednání. Tvrdí, že okolní vřava soudkyni nijak neohrožovala, protože kolem ní byla justiční stráž. Dále uvádí, že o pokračování zasedání ji nikdo neinformoval, a to ani její tehdejší ex offo advokát Lejček, takže rozhodnutí soudu by nemělo být platné.

Někdejší novinářka je přesvědčená o tom, že vedení soudu situaci "absolutně nezvládlo", a to nedostatečnou organizací. "Tento mediálně sledovaný proces a velká fanouškovská základna Jany Peterkové jasně deklaroval potřebu nařízení jednání ve velké soudní síni, aby právo veřejnosti na účast u procesu nebylo nezákonně odebráno," uvedla. Podle ní bylo povinností soudkyně přesunout zasedání do větší síně.