Odvody u kratších úvazků by se mohly snížit, vláda schválila novelu

Odvody u kratších úvazků by se mohly snížit. Pokud by firmy či úřady na osm až 32 hodin týdně zaměstnaly lidi nad 55 let, rodiče dětí do deseti let, dlouhodobě nezaměstnané, mladé do 21 let či handicapované, mohly by z jejich výdělků odvádět nově 19,8 místo 24,8 procenta. Sleva by měla být u výdělků do 1,5násobku průměrné mzdy. Novelu pojistném na sociální zabezpečení schválila dnes vláda. Po jednání to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Normu musí ještě přijmout Parlamentu a podepsat prezident.

"Je to klíčové opatření, po kterém se roky volalo, a předchozí vlády nebyly schopny ho dotáhnout do finále. Je tady podpora konkrétních kategorií občanů, kteří jsou na trhu práce zranitelní. Podporujeme to slevou na pojistném ve výši pěti procent," uvedl Jurečka. Podle něj by tak práci mohlo najít několik desítek tisíc lidí.

Podle autorů novely bude snížení odvodů zaměstnavatele k vytváření kratších úvazků motivovat. Česko má v EU sice nadprůměrnou zaměstnanost, v zaměstnávání matek malých dětí, starších pracovníků či postižených je ale podprůměrné.