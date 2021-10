Odvolací soud potvrdil osvobození exministryně Parkanové v kauze letounů CASA

Osvobození bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové (KDU-ČSL, TOP 09) a jejího někdejšího podřízeného Jiřího Staňka je pravomocné. Dnes ho potvrdil odvolací soud. Dvojice čelila obžalobě v kauze letounů CASA. Státní zástupce tvrdil, že vinou Parkanové a Staňka byly armádní stroje, které stát nakoupil v roce 2009, předražené. Podle soudů ale žádná škoda státu nevznikla.

O pořízení transportních letounů za více než 3,5 miliardy korun rozhodla druhá vláda Mirka Topolánka (ODS), tehdy už v demisi. "V žádném směru nebylo zjištěno, že by České republice v souvislosti s obchodem s letadly a s nákupem transportního letounu CASA vznikla nějaká škoda," konstatovala předsedkyně odvolacího senátu pražského městského soudu Petra Benešová. "Oba obžalovaní udělali maximum pro to, aby obchod proběhl v souladu se zákonem. Máme za to, že dodrželi povinnosti, které měli," dodala.

Obvodní soud před rokem ostře zkritizoval posudek od firmy American Appraisal, o nějž se obžaloba opírala. Benešová k tomu nyní doplnila, že v době sjednávání obchodu nikdo cenu nerozporoval. Podle soudkyně je navíc "nepředstavitelné" požadovat zjišťování ceny přímo po ministrovi, když k tomu má rozsáhlý odborný aparát. Dále upozornila, že díky obchodu se podařilo české armádě směnit letouny L-159, které "byly prohlášeny za neprodejné, roky stály v hangáru, vynakládalo se na ně mnoho milionů korun, aby nezrezly, nikdo je nechtěl koupit, a když už, tak za směšnou cenu". Parkanová i Staněk nyní mohou po státu žádat odškodné za nezákonné stíhání.