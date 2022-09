Odvolací soud zrušil rozsudek v případu sportovních dotací

Vrchní soud v Praze zrušil rozsudek v případu údajných manipulací se sportovními dotacemi, ve kterém čelí obžalobě mimo jiné bývalý předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslav Pelta a někdejší náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová. Na twitteru to dnes uvedlo Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze. Případem se bude muset znovu zabývat Městský soud v Praze. Loni v listopadu soud Peltu za zmanipulování dotací nepravomocně poslal na šest let do vězení, Kratochvílovou potrestal 6,5 lety. Oba vinu v minulosti odmítli.

Pelta podle loňského rozsudku městského soudu, který nyní odvolací soud zrušil, využil své osobní známosti s náměstkyní pro řízení sekce sportu Kratochvílovou a ovlivňoval ji zejména při jejich schůzkách v bytě v centru Prahy tak, aby poskytla dotace konkrétním žadatelům. Podle rozsudku takto zvýhodnili 18 žadatelů a chtěli tím způsobit škodu nejméně 175,8 milionu korun. Kvůli případu dříve rezignovala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Kauza stála místo i Kratochvílovou a Peltu, který se svého postu ve FAČR vzdal z vazby.