OECD zhoršila výhled české ekonomiky, letos čeká růst HDP o 2,5 procenta

Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky se v letošním roce zvýší o 2,5 procenta, příští rok tempo jeho růstu zrychlí na tři procenta. Ve svém novém výhledu to předpověděla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Výrazně tak zhoršila svou květnovou prognózu, podle které měl růst HDP v letošním roce dosáhnout 3,3 procenta a napřesrok 4,9 procenta. Odstranění většiny restriktivních koronavirových opatření podle OECD podpoří oživení služeb a spotřebu domácností, zatímco export a výroba budou do poloviny příštího roku čelit problémům kvůli výpadkům v dodavatelských řetězcích. "HDP poroste mírným tempem do poloviny roku 2022, budou ho brzdit výpadky v dodávkách," uvedla OECD. "Poté růst nabere na tempu," dodala. V roce 2023 očekává nárůst české ekonomiky o 3,9 procenta.