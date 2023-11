Olomoucká čokoládovna Zora ukončí po 58 letech výrobu rumových pralinek

Společnost Nestlé ukončí výrobu rumových pralinek, které z výrobního pásu olomouckých čokoládoven Zora začaly sjíždět v roce 1965. Rozhodnutí stáhnout rumové pralinky ze seznamu čokoládových výrobků vedení Nestlé zdůvodnilo klesající poptávkou po této čokoládové pochoutce. ČTK to řekla mluvčí společnosti Nestlé Tereza Skrbková. "Sortiment našich výrobků doplňujeme o novinky, u kterých věříme, že budou naplňovat očekávání, vysoké nároky a preference spotřebitelů. Naopak výrobky, jejichž obliba mezi zákazníky klesá, což po dlouhou dobu byl i případ rumových pralinek, jsme z portfolia nuceni odebrat," uvedla Skrbková. Olomoucký závod Zora ročně vyprodukuje více než 33.000 tun čokoládových cukrovinek a 3200 tun čokolády. Vedle hotových výrobků závod připravuje dalších téměř 14.000 tun čokoládové hmoty. Počátky čokoládovny Zora sahají do konce 19. století. Výrobu továrníci zahájili v roce 1899 v historickém centru Olomouce. V roce 1910 továrnu přestěhovali do větší výrobní haly nedaleko hlavního nádraží, kde sídlí dodnes.