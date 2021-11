Olympijský vítěz Krpálek je počtrnácté za sebou českým Judistou roku

Lukáš Krpálek je počtrnácté za sebou Judistou roku ČR. Olympijský vítěz z Tokia a bronzový medailista z mistrovství Evropy dostal v hlasování odborníků a novinářů maximální počet 96 bodů. "Pro mě to byla nesmírně úspěšná sezona, která se bude těžko překonávat," zhodnotil dlouholetý vládce českého juda letošní úspěchy.

Nejlepším juniorem se stal Daniel Pochop, který po dvanácti letech zajistil českému judu medaili na juniorském MS. V italské Olbii vybojoval bronz a sezonu zakončil na pátém místě světového žebříčku kategorie do 73 kilogramů. Plný počet bodů získala v anketě nejlepší kadetka Anna Skalská. Světová jednička váhy do 63 kg se dvakrát v sezoně probojovala do finále Evropského poháru a skončila třetí na dorosteneckém mistrovství Evropy.