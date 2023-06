Ombudsman: Desetitisíce uprchlíků budou v nejistotě, hrozí vykořisťování

Desetitisíce ukrajinských uprchlíků se od července kvůli změnám pravidel ocitnou v nejistotě. Uvedl to na svém webu veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Po 1. červenci totiž bude stát platit ubytování pouze ohroženým osobám - matkám s dětmi, mladým do 18 let, seniorům či invalidům. Ostatní se budou muset postarat sami o sebe a hradit komerční nájmy. Sníží se i humanitární dávka. Mnozí uprchlíci pak podle Křečka nezvládnou zaplatit ani základní potřeby, jako bydlení a jídlo. To je neúnosné a sociálně nepřijatelné, sdělil. V této souvislosti ombudsman varuje před možným vykořisťováním. "Obávám se, že nadcházející opatření budou mít neblahé důsledky pro desetitisíce lidí, kteří jsou už tak ve velmi vážné sociální situaci. Mnozí příchozí, přestože se snaží, si nejsou schopni vydělat dost na zaplacení základních potřeb. Pro ně by tu měl být, stejně jako pro české občany, podpůrný systém, který jim pomůže nepříznivé životní období překlenout," uvedl Křeček. Podle ombudsmana mohlo problémům předejít včasné vpuštění držitelů dočasné ochrany do českého dávkového systému tak, jako to stát po roce pobytu umožňuje ostatním cizincům s jinými pobytovými oprávněními. Ministr práce a sociálních věcí ale s ohledem na dopady na státní rozpočet i na už tak přetížené úřady práce, které by dávky vyřizovaly, o vpuštění uprchlíků do systému podle Křečka neuvažuje. "Přestože chápu obavy pana ministra, domnívám se, že si tak zaděláváme na vážné sociální i ekonomické problémy," míní.