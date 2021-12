Ombudsman: Obce jako veřejní opatrovníci komunikují se soudy různě

Polovina obcí, které vykonávají roli opatrovníka lidí s omezenou svéprávností, prodává jejich nemovitosti bez předchozího souhlasu soudu. Na ten se obrací až zpětně. Stejně postupuje 15 procent obcí při zásahu do integrity opatrovance, jako je třeba změna jeho bydliště. Upozorňuje na to úřad Veřejného ochránce práv. Podle zástupkyně ombudsmana Moniky Šimůnkové na tuto agendu obcím a městům chybí úředníci. To je problém zejména menších obcích, kde třeba sídlí psychiatrická léčebna. Opatrovník za opatrovance řeší například placení nájmu, exekuce, dědictví nebo stěhování.