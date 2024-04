Ombudsman s vládní zmocněnkyní chtějí naučit Romy, jak se bránit diskriminaci

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny Lucií Fukovou chtějí naučit Romy, jak poznat diskriminaci a jak se jí bránit. Na sociální síti pro ně přichystali ohledně této problematiky několikadílný materiál. Ombudsman o tom při příležitosti dnešního Mezinárodního dne Romů informoval na svém webu. "K dnešnímu Mezinárodnímu dni Romů přejeme všem Romům, aby se s diskriminací nemuseli potýkat. Bohužel však od lidí, kteří se na nás obracejí, víme, že spousta Romů diskriminaci stále čelí. Připravili jsme proto společně několikadílný facebookový seriál, ve kterém Romům vysvětlíme, jak poznat zakázanou diskriminaci a jak se proti ní bránit,“ uvedli Křeček a Fuková. Romové se v materiálu kromě jiného dozvědí, které důvody diskriminace a oblasti života jsou zákonem zakázané. Dozvědí se také, jak se v takových případech bránit. A materiál také poradí, co udělat, když se Romové stanou svědkem nebo obětí projevu předsudečné nenávisti. "Jsem ráda, že jsme letos na Mezinárodní den Romů zase o krok blíže ke společnosti, která umí řešit problematiku diskriminace Romů. Vláda by měla schválit definici anticikanismu, která pomáhá zvyšovat povědomí o různých formách diskriminace, předsudků a nenávisti, kterým Romové ve svém každodenním životě čelí. Je to významné symbolické gesto pro celou společnost, ale také nástroj, který bude pomáhat v konkrétních životních situacích. Především je to ale jasné vyjádření, že tu protiromské postoje nemají místo," uvedla Fuková.

Romové po celém světě si 8. dubna připomínají společný původ, jazyk a kulturu. Mezinárodní den Romů vznikl v roce 1990 jako připomínka prvního světového setkání Romů v Londýně v roce 1971. Tam byla založena Mezinárodní romská unie, která mimo jiné schválila slovo Rom za preferované označení příslušníků romského etnika.