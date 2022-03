Ombudsman varuje před „samozvanými sankcemi“ jednotlivců vůči Rusům žijícím v ČR

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček varuje před možným vykořisťováním příchozích Ukrajinců a rovněž před „samozvanými sankcemi“ jednotlivců vůči Rusům žijícím v Česku, třeba v podobě omezení přístupu ke službám nebo nerovného zacházení v práci. Ombudsman to uvedl na webu. Rusko minulý týden napadlo Ukrajinu, i do ČR z Ukrajiny míří uprchlíci. Jedna hotelová síť například přestala ubytovávat hosty z Ruska a Běloruska. "Za poslední týden jsme u nás svědky opravdu nebývalé a obdivuhodné pomoci lidem v nouzi. Ochrana příchozích ale nesmí skončit udělením víza a poskytnutím ubytování. Jak vidíme, přicházejí především ženy a děti, tedy velmi zranitelné skupiny," uvedl ombudsman. Tito lidé podle něj často přišli bez prostředků, neumějí jazyk, nemají v ČR žádné kontakty. "To je velmi nebezpečná kombinace – takoví lidé se snadno mohou stát obětí vykořisťování nebo dokonce obchodu s lidmi," upozornil ombudsman. Ukrajinským příchozím chce proto jednoduchou formou předávat informace o zaměstnávání v Česku s upozorněním, že se lidé mohou obracet i na jeho kancelář.

Podle právničky Kanceláře veřejného ochránce práv Lindy Janků poskytuje příchozím základní ochranu už samotná registrace na oficiálních hotspotech v krajských městech. Lidé díky ní budou mít jistotu, že mají správně vyřízenou veškerou administrativu pro další pobyt v Česku.