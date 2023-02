Omezení mimořádné valorizace penzí má být podle návrhu jen jednorázové

Omezení mimořádné valorizace by mělo být jednorázové a týkat by se mělo jen chystaného červnového navýšení důchodů. Vyšší a střední penze mají růst méně ve prospěch lidí s nižšími důchody. Vyplývá to z návrhu důchodové novely a podkladů k ní, které na svém webu zveřejnila vláda. Na zvednutí důchodů se vyčlenilo 15 miliard korun a průměrná starobní penze by se měla od června zvednout o 760 korun místo 1770 korun, o které by se zvýšila podle nynějších pravidel.

Nižší růst důchodů, než aktuálně stanovuje zákon, pokládá opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) za nepřijatelný. SPD bude usilovat o to, aby se valorizace nesnížila, řekl dnes ČTK místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD). Také opoziční ANO odmítá změnu zákona, jež by umožnila nižší valorizaci, řekla šéfka klubu Alena Schillerová.