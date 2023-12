Omezit média, sociální sítě a alkohol, říct si o pomoc, radí po tragédii ministerstvo zdravotnictví

Lidé, kteří se po čtvrteční tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy necítí psychicky dobře, by měli omezit sledování médií a sociálních sítí. Vyhnout by se také měli alkoholu. Zároveň by si měli dovolit prožívat emoce, případně si říct o pomoc, pokud ji potřebují. Rady, které připravil Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) na sociální síti X zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Různé organizace nabízejí pomoc krizových interventů, psychoterapeutů nebo duchovních, kontakty uvedla například Psychiatrická nemocnice Bohnice.

"Šok, smutek, otupělost, strach, hněv a další pocity jsou normální reakcí na mimořádnou událost," uvedli odborníci. Každý tyto pocity podle nich zpracovává jiným způsobem, proto je důležité věnovat pozornost duševnímu zdraví.

Příznaků depresí i úzkostí podle dříve publikovaného průzkumu v české společnosti přibývá, mezi roky 2010 až 2021 to bylo o více než pětinu. Zásadní vliv na duševní zdraví mají podle odborníků právě velké negativní události jako v posledních letech pandemie onemocnění covid-19 a válka na Ukrajině.