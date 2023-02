Operátoři kritické infrastruktury nesouhlasí se zákonem o kyberbezpečnosti

Velké firmy provozující kritickou infrastrukturu, jako jsou ČEZ, T-Mobile, ČEPS, Česká pošta nebo Řízení letového provozu, nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti. Vadí jim, že vedle transpozice evropské směrnice NIS2 návrh obsahuje i regulaci dodavatelských řetězců. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který návrh předkládá, by mohl za nejasných pravidel posuzovat důvěryhodnost dodavatelů a případně je ze zakázek na síťové technologie vyloučit. Vyplývá to z prohlášení Asociace pro kritickou infrastrukturu, která firmy sdružuje. V minulosti NÚKIB varoval před čínskou společností Huawei, která je významným dodavatelem v telekomunikacích. Vyjádření NÚKIB ČTK zjišťuje. Navrhnout regulaci dodavatelských řetězců do letošního května uložila NÚKIB Bezpečnostní rada státu, zejména ve vazbě na neustále se zvyšující kybernetické hrozby a na válečný konflikt na Ukrajině.