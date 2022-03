Operátoři rozdají ukrajinským uprchlíkům desítky tisíc SIM karet

Tuzemští mobilní operátoři dodají přes neziskové organizace uprchlíkům z Ukrajiny desítky tisíc přednabitých mobilních SIM karet. Ve spolupráci se slovenskými a maďarskými operátory pak posílí na hranicích s Ukrajinou signál prostřednictvím mobilních základnových stanic, které dali k dispozici. Vyplývá to z vyjádření firem pro ČTK. Vodafone pošle přes neziskové organizace 1000 SIM karet. Zároveň zorganizoval sbírku mobilních telefonů pro uprchlíky. Lidé mohou podle mluvčího Ondřeje Luštince na prodejnách Vodafonu odevzdávat nové i použité funkční telefony s nabíječkou. Vodafone každý z odevzdaných telefonů uvede do továrního nastavení, opatří předplacenou SIM kartou s kreditem 500 Kč a prostřednictvím neziskových organizací předá ukrajinským uprchlíkům před válkou, kteří už dorazili nebo v následujících dnech dorazí do ČR. O2 od soboty uprchlíkům dodává tisíce SIM karet. Ty jsou určené jak pro volání a SMS, tak čistě pro připojení k internetu.