Opozice dál blokuje mimořádnou schůzi k vládním návrhům

Už druhý den opoziční hnutí ANO a SPD blokují projednávání vládních návrhů na mimořádné schůzi sněmovny. Dolní komora se sešla včera dopoledne, téměř bez přerušení jednala 18 hodin. Po čtyřhodinové pauze poslanci začali opět jednat v osm hodin. Projednávání šesti koaličních novel blokují dlouhými projevy opoziční kluby. Spor mymí poslanci vedou o vládní návrh na snížení plateb státu zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce. Podle opozice by systém zdravotního pojištění snížením plateb za státní pojištěnce, jak navrhuje koalice, přišel o 14 miliard korun. To může podle opozice zhoršit dostupnost zdravotní péče. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS ale uvedl, že pojišťovny mají dostatečné rezervy. Koalice podle Stanjury chce do předlohy vložit ve druhém čtení automatickou valorizaci plateb za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané.