Opozice kritizuje návrhy sazeb DPH, vláda by podle ní měla hledat úspory

Opoziční hnutí ANO a SPD kritizují návrhy dvou sazeb daně z přidané hodnoty (DPH), které podle České televize (ČT) navrhuje ministerstvo financí. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je potřeba hledat úspory zejména ve výdajích státního rozpočtu. Vláda potvrzuje, že nemá žádnou vizi, a testuje, co lidé snesou, míní první místopředseda ANO Karel Havlíček. Podle bývalé šéfky státní kasy Aleny Schillerové (ANO) se jedná o nejhůře zvolenou cestu, která podpoří inflaci a poškodí nejzranitelnější.

Resort financí navrhuje dvě sazby místo nynějších tří. Základní by měla být ve stejné výši 21 procent a jedna snížená 14 procent. Podle ČT ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zároveň navrhuje přesunout část služeb a zboží z nejnižší desetiprocentní do té nejvyšší 21procentní. Šlo by třeba o vodné a stočné, točené pivo nebo vstupenky na sportovní a kulturní akce. Návrh by zvýšil příjmy státu zhruba o 24 miliard korun ročně. Koaliční partneři chtějí o sazbách i přesunech DPH ještě jednat.

Podle Schillerové jen zvýšení DPH na vodné, stočné a teplo na 21 procent znamená, že si čtyřčlenná rodina ročně připlatí 3000 až 4000 korun. "Tento brutální zásah do peněženek všech domácností přichází v době nejrychlejšího zdražování bydlení a největšího poklesu reálných mezd v historii ČR," poznamenala šéfka poslaneckého klubu ANO.

Ministerstvo financí dnes upozornilo, že úpravy DPH budou muset ještě posoudit předsedové koaličních stran společně s dalšími opatřeními pro konsolidaci rozpočtu. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) nejsou zveřejněné materiály finální návrh, ten vláda představí za měsíc.