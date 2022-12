Opozice mluví při hodnocení roku vlády o bezradnosti, fiasku či asociálnosti

O chaosu a bezradnosti v rozpočtové politice či fiasku v energetice hovoří představitelé ANO při hodnocení prvního roku vlády Petra Fialy (ODS). Lídři opozičního hnutí to sdělili na dotaz ČTK. Podle předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury je vláda asociální a zodpovědná za pokles životní úrovně pracujících Čechů. Působení vlády celkově považuje za tragické.

Místopředseda ANO a Sněmovny Karel Havlíček uvedl, že za řešení energetické situace by vládu hodnotil čtyřkou minus z milosti. "A to jen proto, že ČEZ zajistil pojistné zásoby plynu v nizozemském terminálu. Jinak je to fiasko. Nejvyšší meziroční nárůst cen elektřiny v EU, nejvyšší cena elektřiny v přepočtu na kupní sílu a druhá nejvyšší cena plynu. To vše jen proto, že se brutálně podcenila včasná opatření, která jsme navrhovali," uvedl.

Vládní pomoc lidem musí být cílená, jinak by rostla inflace, řekl ve Sněmovně ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ohradil se proti opozičním výtkám, že vláda nepomáhá.