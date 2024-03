Opozice navrhuje zavedení předkupního práva pro zemědělce, mělo by podpořit ochranu zemědělské půdy

Poslanci opozičních hnutí ANO a SPD chtějí zavést předkupní právo zemědělců na pozemky, na nichž hospodaří na základě nájemní nebo pachtovní smlouvy. Jako druhý v pořadí by pak na pozemky měl tuto pravomoc stát. Pozměňovací návrh přiložili poslanci k vládní novele o vyšší ochraně nejkvalitnější zemědělské půdy. Podle předsedy zemědělského výboru Michala Kučery (TOP 09) se tato diskuse vede už roky, protože naráží na vlastnická práva.

Zakotvení předkupního práva by podle předkladatelů mělo vést k tomu, že prodaný pozemek zůstane nadále zemědělskou půdou. Navíc na něm bude hospodařit zemědělec s potřebnou odborností. Pokud by tedy vlastník chtěl zemědělský pozemek prodat, musel by ho nejprve nabídnout současnému uživateli a státu. Tato nabídka by byla platná po dva měsíce.