Opozice pokračuje v kritice vlády, podle Schillerové vláda reaguje pozdě

Kritikou současné pětikoaliční vlády Petra Fialy (ODS) z opozičních lavic, ale i její obhajobou ze strany ministrů pokračuje dnešní jednání Sněmovny nad opozičním návrhem na vyjádřením nedůvěry vládě. Bývalá ministryně financí a nynější předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová kritizovala vládu hlavně za to, že se svými opatřeními přichází pozdě. Vláda podle ní nekomunikuje například s podnikateli a proti současnému růstu cen nedělá nic.

Podle předsedy poslanců SPD Radima Fialy je situace alarmující zvlášť v energetice a vláda v pomoci podle něho nic neudělala. "Na paritu kupní síly máme nejdražší energie v Evropě. To je výsledek vaší práce," řekl na adresu kabinetu Fiala. Společná evropská řešení v této věci podle něho neexistují, jde jen o alibismus vlády. Fiala míní, že energetická krize začala už před válkou na Ukrajině spuštěním plánu EU na snížení emisí skleníkových plynů. "Viníkem je Evropská unie, Evropská komise," soudí. Následně Fiala zopakoval návrhy řešení vysokých cen energií, jak je nabízí SPD. Ke kritice vlády se přidal i někdejší vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). "Průmyslníci rezignují, energetici si drží hlavu v dlaních a situace je kritická," řekl. Havlíček řekl, že kabinetu nevyčítá to, že nezastropovala ceny energií, ale to, že k tomu nemá žádný plán.

Premiér Fiala: Babišovi jde o rozvrat země a uchopení moci

Předsedovi ANO Andreji Babišovi jde podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy o rozvrat země a o uchopení moci za každou cenu. Expremiér svou kritikou současné vlády ukázal, v jak vykonstruovaném světě lží a nesmyslů žije, řekl dnes Fiala v rámci jednání Sněmovny o důvěře vládě, které vyvolala opozice. Hlavním důvodem jednání je podle premiéra pouze předvolební kampaň a to, že Babiš tím chce zakrýt své osobní problémy.

Předseda vlády mimo jiné uvedl, že náklady pomoci státu kvůli koronavirové krizi činily za Babišovy vlády méně než polovinu zadlužení státu. "Kde jsou ty peníze, kam jste je dali, proč jste nás zadlužovali, proč jste roztáčeli inflaci? " tázal se Babiše jeho nástupce. Nynější vláda na rozdíl od bývalého kabinetu epidemii covidu-19 zvládla, nezavírala školy ani ekonomiku," uvedl ministerský předseda.

Současný kabinet podle Fialy zvládl migrační vlnu z Ukrajiny po ruské invazi. Důchody se podle premiéra letos zvýší celkem v průměru celkem o 2500 korun, starobní penze se o ledna zvednou o dalších 850 korun. Vláda vyčlenila na pomoc lidem v rámci Deštníku proti drahotě na 177 miliard korun, každý občan může využít minimálně jedno opatření, dodal Fiala.