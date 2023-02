Opoziční SPD je proti zvýšení věku pro odchod do důchodu

Opoziční hnutí SPD je proti zvýšení věku pro odchod do důchodu na 68 let místo nynějších 65 let. Na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Délka života ve zdraví se podle něj nezvyšuje. Předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová v neděli v CNN Prima News uvedla, že zvýšení věku pro odchod do důchodu koaliční TOP 09 podporuje, vláda ale musí předložit celkovou reformu penzí. Věk 68 let je podle ní jen jednou z variant.

Hranice 68 let by podle Okamury znamenala nejvyšší věk pro odchod do důchodu v Evropě, označil to za cynickou a asociální bezohlednost ze strany vládní pětikoalice. Podle Okamury stagnuje takzvaná délka života ve zdraví, u mužů činí 61 a u žen 62 let, řekl. I současná hranice věku pro odchod do důchodu je podle něj proto vysoká a není prostor na její zvýšení. "Z našeho pohledu je potřeba podpořit pracující rodiny s dětmi, aby se nastartovala demografická křivka a rodilo se více dětí," dodal.

Průměrný starobní důchod v Česku se v lednu po valorizaci a přidání výchovného dostal podle údajů České správy sociálního zabezpečení na 19.438 korun. Díky bonusu 500 korun za vychované dítě si víc polepšily ženy. Rozdíl mezi průměrnou ženskou a mužskou penzí se snížil, klesl proti prosinci z téměř 20 procent zhruba na 13 procent.