Oprava zřejmě druhé nejstarší hvězdárny v ČR se protáhne

Rekonstrukce zřejmě druhé nejstarší hvězdárny v České republice, která je v Mikulášovicích na Děčínsku, se protáhne. Otevřít se měla letos, teď radnice počítá s tím, že ji veřejnost poprvé navštíví příští rok na jaře. Jedním z důvodů, proč bude oprava delší, byla narušená statika historického objektu, uvedl starosta města Aleš Jandus (Změna 22). Hvězdárnu nechal postavit pro své amatérské pozorování v roce 1913 lékárník Adolf Kraus. Objekt stojí naproti kostelu v centru města. Budovu lékárny i s přistavěnou hvězdárnou město odkoupilo za stovky tisíc korun, v roce 2012 byla dokončena rekonstrukce kopule. Později město získalo dalekohled, během rekonstrukce pořádá víkendová pozorování. "Práce neustále probíhají. První fáze by měla být hotová do května, protože se nám to mírně zpozdilo," řekl dnes ČTK Jandus. Město si na investici vzalo úvěr, oprava bude asi o tři miliony korun dražší, než radnice předpokládala. Náklady tak nakonec starosta odhaduje na 30 milionů korun.