Organizace se shodly na pěti prioritách pro novelu zákona o pedagozích

Novela zákona o pedagogických pracovnících by podle organizací podporujících učitele měla obsahovat zejména zavedení školních psychologů, provázejících pedagogů pro studenty učitelství nebo adaptační období pro začínající učitele. V tiskové zprávě to dnes uvedly organizace Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit. Mezi pěti prioritami, na kterých se shodly, je dále ukotvení pozice třídního učitele a platu ve výši 130 procent průměrné mzdy pro pedagogy. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) již dříve avizoval, že návrh novely bude mezi prvními předlohami, které předloží vládě.

Ujasnit by se mělo postavení takzvaných provázejících učitelů, kteří se věnují studentům učitelství na praxi, upozornily organizace. Stanovit by se podle nich měly požadavky na vstup do této role, dotyčným učitelům snížit počet vyučovacích hodin a zajistit jejich podporu. Organizace požadují, aby se začínajícím učitelům v novele garantovaly dva roky adaptačního období, v němž by jim mohli pomáhat zkušenější kolegové. Toto opatření by podle organizací ulehčilo začínajícím učitelům profesní začátky a snížilo riziko brzkého odchodu ze školství.