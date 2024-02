Ornitologové: Teplé počasí uspíšilo přílet prvních ptačích druhů

Mírná zima a teplé počasí posledních dní uspíšilo přílet prvních ptačích druhů na střední Moravu. Ornitologové již zaznamenali v přírodě výskyt skřivanů polních, špačků, konipasů bílých i horských, čejek chocholatých a drozdů zpěvných. Na cestu směrem dál k severu se vydaly i husy, které zimují na jižní Moravě. U Tovačova se nyní vyskytují v hejnu o počtu až několika tisíc kusů, řekl ČTK místopředseda Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek. "Vzhledem k tomu, jaké je počasí, se k nám ptáci letící na sever posunuli dříve - pokud by tady bylo hodně sněhu a mráz, zůstali by více na jihu. Postupují podle toho, jak jim to počasí umožní. Určitě je to letos o něco dříve - u některých druhů o týden až 14 dní, ale tah každého druhu probíhá měsíc až dva," uvedl Jiří Šafránek. Doplnil, že proto ani první jarní ptáci nepřilétají ve velkých počtech. "Zatím jde spíše o jednotlivce a malá hejna. V přírodě je zatím málo potravy a také se dá očekávat opětovné ochlazení," míní ornitolog. Nejvíce druhů ptáků se nyní podle odborníků vyskytuje u rybníků a mokřadů. Pokud by se zima vrátila, pohyb ptáků se podle ornitologa zastaví.