Ostravská univerzita: VŠ jsou podfinancované, hrozí odliv pracovníků

České veřejné vysoké školy jsou výrazně podfinancované. Kvůli nízkým mzdám hrozí odliv pracovníků univerzit a výuka některých oborů by tak mohla být ohrožena. Novinářům to řekl rektor Ostravské univerzity (OU) Petr Kopecký, zástupci všech šesti fakult i odborů. Situace je podle rektora dlouhodobě neudržitelná, apeluje především na vládu. Akademičtí pracovníci podle něj odchází na základní či střední školy, kde dostávají výrazně vyšší plat. Zvyšování platů v regionálním školství se vyučujících na vysokých školách netýká, dodal. "Odliv pedagogů a skvělých zaměstnanců, zejména mladých na úrovni odborných asistentů, je to, co mě v tuto chvíli nejvíce trápí. Právě tato složka univerzity je asi nejvíce podfinancovaná, ale to podfinancování se týká všech veřejných vysokých škol v České republice. V posledních týdnech jsem zaznamenal velkou nespokojenost a frustraci. Obávám se, že pokud nepřijde řešení v brzké době, tak ten odliv může nastat a nebude malý," uvedl Kopecký. Upřesnil, že některé fakulty si mohou dovolit platit odměny a příplatky nad rámec tarifu, jiné nikoliv.