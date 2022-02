Ostravská zoo podpoří ze vstupného 15 ochranářských projektů

Ostravská zoologická zahrada podpoří 15 ochranářských projektů po celém světě. Rozdělí mezi ně téměř 900.000 korun. Jde o peníze získané z prodeje vstupenek do zoo. Novinářům to řekla mluvčí zahrady Šárka Nováková. Ostravská zoologická zahrada je do systému podpory ochranářských projektů formou částky ze vstupu každého návštěvníka zapojena od roku 2016. "Ochrana zvířat v jejich přirozeném prostředí je jedním z hlavních cílů moderních zoologických zahrad, který Zoo Ostrava svými aktivitami bezesporu naplňuje. Díky tomu se stala jednou z předních ochranářských institucí. Od zapojení do programu se tak díky vysoké návštěvnosti a hlavně díky postupnému zvyšování příspěvku podařilo podpořit na 20 projektů celkovou částkou téměř 3,5 milionu korun," uvedla Nováková. Peníze míří na projekty v České republice i ve světě. "Primárně jsou podporovány projekty na záchranu, popřípadě repatriaci zvířat, která Zoo Ostrava sama chová, například orlosupa bradatého, lemura Sclaterova a kardinálovce zeleného, a dále projekty v místech a zemích, se kterými Zoo Ostrava dlouhodobě spolupracuje," doplnila mluvčí. Za loňský rok na ochranářské projekty směřuje 879.770 korun. Podpořily například ochranu outloňů a boj proti ilegálnímu obchodu se zvířaty na ostrově Sumatra, záchranu kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu, v Česku peníze míří na podporu Kozmických ptačích luk. Nově byl do programu podpory zahrnut projekt na záchranu, rehabilitaci a vypouštění zpěvných ptáků kardinálovců zelených zabavených z černého trhu a ochrana jejich prostředí v Argentině.