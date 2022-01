Ostravská zoologická zahrada sestavila nový chovný pár koček cejlonských, které jsou nejmenšími kočkami světa. Původní zakladatelé ostravského chovu těchto malých šelem byli převezeni do jiných zoo. Tento druh se v rámci zoologických zahrad chová poměrně vzácně. Novinářům to dnes sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková. Zoo chová kočky cejlonské od roku 2012 a během tohoto období dva páry těchto šelem odchovaly v zahradě deset mláďat. Nyní byla zvířata obměněna a zoo sestavila nový chovný pár. "K obměně chovných párů koček cejlonských došlo na základě doporučení koordinátora pro tento druh. Původní zakladatelé ostravského chovu těchto malých šelem byli převezeni do jiných zoo a v Ostravě zůstaly dvě mladé samičky. Jedná se o poslední dvě odchovaná mláďata narozená v roce 2020," uvedla Nováková.