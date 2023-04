Ostravské muzeum vystaví krajky a výšivky, některé exponáty jsou z 18. století

Ostravské muzeum připravilo výstavu Něžná krása s vůní škrobu, která představí ručně i strojově vyráběné krajky, výšivky a oděvy jimi zdobené. Vystaveno bude dámské spodní prádlo, dětské šaty či bytové textilní doplňky od poloviny 18. století až do konce 20. století. K vidění bude i historická prádelna, expozice představí také péči o textil, módní časopisy a vzorníky. Vernisáž bude 20. dubna, výstava potrvá do 2. července. ČTK to za muzeum řekla Andrea Weglarzyová.