Ostravský festival Beats for Love přilákal 150.000 fanoušků taneční hudby

Čtyřdenní festival taneční hudby Beats for Love, který v noci na dnešek vyvrcholil v Dolních Vítkovicích v Ostravě, navštívilo v součtu zhruba 150.000 lidí. Největším lákadlem byl pro návštěvníky závěrečný den hudební přehlídky, na němž vystoupil DJ Tiësto a fanoušci vykoupili všechny vstupenky. Novinářům to dnes sdělil ředitel festivalu Kamil Rudolf.

"Festival potvrdil své pevné místo na české i světové hudební mapě. Jsem z toho neskutečně nadšený. Až na drobné potíže v podobě středeční přeháňky a několika programových změn jsme všechno zvládli na jedničku. Slibovali jsme největší Beats for Love v historii, a to jsme splnili. Bez fanoušků by festival nebyl tím, čím je. I když hudba dohrála před pár hodinami, už teď chystáme další ročník. Už se nemůžu dočkat, až Dolní Vítkovice uvidím znovu plné,“ uvedl Rudolf.