Ostravský primátor Macura končí v ANO, funkci dá k dispozici zastupitelům hnutí

Ostravský primátor Tomáš Macura oznámil, že se rozhodl ukončit své členství v hnutí ANO. Vzhledem k tomu, že byl za ANO zvolen do čela města, nabídne na zastupitelském klubu funkci primátora k dispozici. Macura na twitteru uvedl, že se nemůže smířit se směřováním hnutí, které je podle něj zcela odlišné od doby, kdy do něj vstupoval. Současně s tím ztratil víru, že by na tom mohl ještě něco změnit, proto se rozhodl své členství v ANO ukončit.

Lídři ANO na dotaz ČTK uvedli, že Macurovo rozhodnutí očekávali. Na rozdíl od něj si ale nemyslí, že by se politika hnutí zásadně změnila. Místopředseda ANO Karel Havlíček uvedl, že jej Macurovo rozhodnutí nepřekvapilo, respektuje ho. Soudí, že hnutí svou politiku zásadně nezměnilo, jen muselo reagovat na aktuální vývoj, ať v době pandemie nebo v současné době.

Macura vede Ostravu jako primátor třetí funkční období, poprvé byl zvolen na podzim roku 2014. Už delší dobu se v řadě názorů rozcházel s celostátním vedením strany. V lednové volbě prezidenta nepodpořil svého stranického šéfa Andreje Babiše, ale oznámil, že volil jeho protikandidáta a pozdějšího vítěze Petra Pavla. Vysvětlil to tím, že Babiš podle něj nemá k prezidentské funkci předpoklady.