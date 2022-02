Otužilci se chystají v jeden čas ponořit do Vltavy a Lipna

Stovky otužilců se chystají v sobotu 5. března na několika místech v okolí lipenské přehrady ponořit do vody. Všichni by se měli koupat v rozmezí jedné hodiny. Stane se tak při zápisu do české knihy rekordů. ČTK to řekl za pořádající Turistický spolek Lipenska Pavel Pechoušek.

Organizátoři plánovali stejnou akci už loni, ale kvůli koronaviru ji nakonec museli zrušit. Místo toho uspořádal víkend, kdy se lidé otužovali napříč celou republikou. Tehdy se otužování účastnilo na 3000 lidí.