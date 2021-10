Ovčáček: Zeman je dva týdny ve stavu nemocných, to není důvod k abdikaci

Prezident Miloš Zeman je 14 dnů ve stavu nemocných, současný stav ho neomezuje ve výkonu ústavních povinností, řekl v pátek Rádiu Z prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman podle něj nyní na zámku v Lánech nabírá síly, pravidelně k němu jezdí jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Spekulace o vážném stavu prezidenta označil za fámy a dezinformace. Mluvčí odmítl, že by Pražský hrad měl zveřejnit podrobnosti o Zemanově zdravotním stavu. Prezidentovo zdraví je v poslední době kvůli nejasnostem v popředí mediálního zájmu. "Pan prezident musí nabrat sil, musíme si uvědomit, že panu prezidentovi je 77 let, to už je věk stáří a to se prostě musí některé neduhy objevit," řekl Ovčáček. "Chtěl bych rozptýlit všechny ty fámy, dezinformace, různé obavy, o pana prezidenta je velmi dobře postaráno, je mu poskytována vysoce kvalitní péče," dodal. Současný stav podle něj Zemana nijak neomezuje ve výkonu jeho ústavních pravomocí a prezident je připraven přispět k sestavení vlády. Odmítl, že by Zemanovo okolí mohlo jeho zdravotní stav zneužívat ve svůj prospěch. "K ničemu takovému nedochází, naší snahou je pomoci panu prezidentovi, být mu po ruce," řekl. Za prioritu označil to, aby Zeman "nabral sil a byl pevného zdraví".

Televize CNN Prima News v pátek na webu uvedla, že Pražský hrad zrušil kvůli zdraví účast prezidenta Miloše Zemana v nedělní povolební debatě.