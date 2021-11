Pacientů s coronavirem přibývá, v pondělí jich přibylo přes 7 a půl tisíce

V Česku za první listopadový den přibylo skoro 7 600 nových případů koronaviru. Českému rozhlasu to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. V mezitýdenním srovnání je to nárůst o více než 70 %. V nemocnicích je teď zhruba 1800 pacientů s covidem-19, jen za pondělí jich přibylo 260. Podle předpovědi Ústavu zdravotnických informací a statistiky by se v blízké době počty lidí v nemocnicích mohly dostat až ke třem tisícům. Podle Duška množství velmi těžkých případů roste - díky očkování - pomaleji než minulý rok. Na jednotkách intenzivní péče aktuálně leží přes 280 lidí.