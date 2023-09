Paleontologové analyzovali potravu trilobita ze sbírek rokycanského muzea

Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (UK) společně se svými kolegy dokázali analyzovat potravu trilobita starého 465 milionů let ze sbírek rokycanského muzea. S pomocí nejmodernější zobrazovací metody zrekonstruovali obsah jeho trávicího traktu a dokázali určit i živočichy, které trilobit pozřel. Článek vyšel v prestižním vědeckém časopise Nature, sdělil dnes ČTK za Přírodovědeckou fakultu UK Michal Andrle.

Unikátní zkamenělinu, trojrozměrně zachovanou v takzvané rokycanské kuličce, nalezl před více než sto lety místní sběratel Karel Holub. "Svá tajemství vydala ale až nyní, díky použití nejmodernější zobrazovací metody za pomoci synchrotronu," poznamenal Andrle.

"Z rekonstrukce lze odvodit, že trilobit sežral 'co mu stálo v cestě', ať již mršiny nebo živou kořist, a to včetně pevných schránek. Nebyl nijak vybíravý, co se týká složení potravy, ale soustředil se především na sousta drobná nebo taková, která byl schopen rozdrtit," uvedl Andrle. Za pozoruhodné paleontologové považují fakt, že tenkostěnné vápnité schránky nejsou v trávicím traktu ani částečně rozpuštěné. To podle nich svědčí o tom, že nebyly vystaveny kyselému prostředí. "Neutrální či lehce alkalické prostředí trávicí soustavy nalezneme i u dnešních korýšů či klepítkatců, což ukazuje na velmi starý společný původ trávení členovců," konstatovali.