Paliva v Česku jsou podle České obchodní inspekce stále kvalitnější

Kvalita pohonných hmot se za prvních šest mesíců letošního roku mírně zlepšila. A to přesto, že loni byla nejlepší od začátku sledování v roce 2001. Informovala o tom Česká obchodní inspekce. Kontroly odhalily za letošní první pololetí pouze čtyři desetiny procenta nevyhovujících vzorků. Loni to bylo o jednu desetinu procentního bodu víc. Inspekce prověřila víc než tisíc tři sta vzorků paliv. Ve třech případech taky inspekce prodej paliv zakázala, a to kvůli nesplnění požadavků na jakost a složení.