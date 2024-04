Památkami roku se staly jízdárna u Tachova a kaple v Jevíčku

Památkami roku 2023 se stala jízdárna ve Světcích v Tachově a kaple Bolestné Matky Páně kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku na Svitavsku. Ocenění za obnovu nemovitých či movitých věcí dnes udělilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska při zahájení konference ve Vysokém Mýtě. Cena patří majitelům památek z řad soukromníků, měst, církve i dalších vlastníků.

Soutěž má dvě kategorie. Mezi památkami, jejichž obnova stála více než dva miliony korun bez DPH, zvítězila jízdárna ve Světcích u Tachova. Impozantní budovu v pohraničních lesích dal na sklonku svého života v letech 1858 - 1861 vystavět generál Alfréd I. Windischgrätz. Vznikla moderní luxusní jízdárna, sportovní jezdecká hala v tehdy módním novorománském stylu, která poskytovala veškeré zázemí a pohodlí jezdcům i jejich koním. V roce 1997 se zastupitelstvo Tachova rozhodlo stavbu převzít a od roku 2000 město zahájilo postupnou rekonstrukci, která trvala 23 let a stála v součtu 175 milionů korun.

Mezi památkami s malou obnovou do dvou milionů korun bez DPH byla nejvýše oceněna kaple Bolestné Matky Páně kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku. Kostel byl přestavěn v barokním slohu v letech 1762 až 1766 podle plánů stavitele Pavla Merty z Boskovic. K severní chrámové zdi byla roku 1778 přistavěna kaple bolestné Matky Páně s rodinnou hrobkou, nejprve sloužila Salmům a poté Herbersteinům, a to až do roku 1867. Kostel využívá jako svatostánek Římskokatolická církev Jevíčko, v kapli se každoročně konají adventní akce pro veřejnost.