Památník na 5. nástupišti hlavního nádraží připomene osud brněnských Židů

Tragický osud židovských obyvatel Brna bude připomínat nový památník na pátém nástupišti brněnského hlavního nádraží. Právě z tohoto místa byl v listopadu 1941 vypraven první transport, který odvezl tisíc Židů do ghetta v Minsku. Následovaly další, které odvezly přes 10.000 židovských obyvatel Brna do ghetta v Terezíně. Památník odhalí Židovská obec Brno při zahájení festivalu Štetl fest na konci srpna. ČTK to řekla ředitelka festivalu Eva Yildizová.

Památník je velký asi 2,5 metru a v současnosti se vyrábí ve slévárně v severovýchodních Čechách. "Návrh památníku udělal architekt Tomáš Rusín a výrobu zajišťuje sochař Jiří Plieštik. Má znázorňovat koleje, které vedou do nebe. Nahoře je zakončený hvězdou a dole je zapuštěný do země, což navazuje na kameny zmizelých, o které je třeba klopýtnout," popsala Yildizová.

Židovská komunita se v Brně rozvíjela po roce 1848, největší rozmach zažila v meziválečném období. "Brněnští Židé se primárně považovali za běžné obyvatele města. Rozvíjeli své podnikání, věnovali se kultuře, investovali do veřejného prostoru a působili na akademické půdě. Před druhou světovou válkou v Brně žilo asi 12.000 Židů," uvedl rabín brněnské židovské obce Štěpán Menaše Kliment. Po válce se do Brna vrátilo pouze několik stovek původních židovských obyvatel.