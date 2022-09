Panasonic chce v Plzni posílit výrobu tepelných čerpadel, nabere stovky zaměstnanců

Firma Panasonic chce rozšířit svůj plzeňský podnik. V následujících čtyřech letech tam plánuje výrazně posílit výrobu tepelných čerpadel, po kterých je teď v Evropě velká poptávka. Kvůli tomu bude nabírat stovky nových zaměstnanců, jak dnes potvrdil generální manažer podniku Radek Vach. Rozšířená výroba tepelných čerpadel by měla začít už v dubnu, kapacita by se postupně zvyšovala až do jara 2026. Japonská centrála Panasonicu chce investovat do plzeňského závodu za tu dobu postupně víc než 3 a půl miliardy korun.