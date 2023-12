Panasonic zahájil v Plzni výstavbu areálu na tepelná čerpadla

Japonská korporace Panasonic začala stavět v Plzni nový, výrazně větší areál na výrobu tepelných čerpadel za 7,6 miliardy Kč. Plzeň se tak stane evropskou centrálou produkce, výzkumu i vývoje. Panasonic působí v průmyslové zóně Borská pole od roku 1996, kdy tam jako první japonský investor v ČR zahájil výrobu televizorů, kterou ukončil loni v březnu. Nový závod se otevře v květnu 2025. Do roku 2030 má vyrábět až milion tepelných čerpadel ročně, které půjdou do celé Evropy. Při zahájení stavby to řekl generální ředitel Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech Hiroši Komacubara. "Čerpadla jsme v Plzni začali vyrábět již v roce 2018, ale produkce probíhala souběžně s výrobou televizí. Tu jsme loni definitivně ukončili a teď se soustředíme výhradně na výrobu tepelných čerpadel," uvedl. Panasonic už zboural továrnu na televizory, jichž v Plzni za 25 let vyrobil 40,3 milionu kusů. Na jejím místě staví třípatrovou výrobní halu ve tvaru L. Podnik má dnes 900 lidí a trvale nabírá nové, teď nejvíc techniky.