Pařížská opera uvede dílo českého choreografa Jiřího Kyliána

Pařížská národní opera uvede choreografie Jiřího Kyliána, jednoho ze světově nejuznávanějších umělců českého původu. Součástí programu jsou čtyři Kyliánova díla, která vytvořil hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, Dirka Haubricha a Ludwiga van Beethovena. Opera to uvádí na svých webových stránkách. Jiří Kylián se narodil v roce 1947 v Praze. Jeho cesta k tanci vedla od akrobacie přes baletní přípravku Národního divadla na Taneční konzervatoř Praha. Získal stipendium na Královské baletní škole v Londýně, angažmá v Německu a později v Nizozemsku, kde několik let vedl Nizozemské taneční divadlo v Haagu. Vytvořil přes 80 choreografií, většinou uvedených v Haagu, velkou část jeho prací zařadilo do repertoáru 40 renomovaných souborů. Je nositelem řady vyznamenání a ocenění. Byl také vyznamenán Akademií krásných umění v Paříži (jako teprve třetí Čech v historii), což je nejvyšší pocta, kterou lze ve světě umění získat.